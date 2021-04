Bozza proposta dalle Regioni per le riaperture dei locali

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 15 aprile 2021)per le. La pandemia, che ha bloccato il mondo per circa un anno e mezzo non è ancora debellata. Purtroppo i morti si contano ancora a centinaia. Ma, certamente non si può vivere reclusi per tutta la vita. La realtà che abbiamo vissuto in tutta la nazione per svariati mesi L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Medici per covid: bando task force 300 medici regionali Corona Virus multe fino a 4000 euro per i trasgressori Boccia vuole riaprire ma in sicurezza Boccia ipotizza cosa succederà dal 3 giugno Boccia parla della fase 3 Riapertura Palestre e Piscine, le parole di Spadafora. E sul ritorno dei tifosi allo stadio….