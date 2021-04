Avvocati | orali dal 20 maggio

(Di giovedì 15 aprile 2021) Sono le indicazioni contenute nel decreto recante disposizioni attuative per lo svolgimento dell'esame orale di abilitazione forense che è stato pubblicato ieri nella Gazzetta ufficiale n. 89. La ...

Gli esamiper l'abilitazione forense inizieranno a partire dal 20 maggio. Le commissioni, di tre membri, saranno composte da un avvocato (che sarà anche il presidente), un docente universitario e un ...La più rilevante riguarda le prove, che sostituiscono totalmente quelle scritte. Circa 26mila i praticantiiscritti all'esame e 257 (256 + Bolzano) sottocommissioni, che per l'...Secondo l’accusa l’uomo avrebbe costretto ad avere un rapporto l’assistente della moglie. Per lui quattro anni e quattro mesi ...Firmato il decreto ministeriale che fissa la data di avvio delle prove - Le ultime indicazioni per i candidati ...