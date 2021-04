AstraZeneca, Di Lorenzo: “Vaccino sicuro, Ema tirata per la giacca” (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Vaccino anti Covid di AstraZeneca è “sicuro” e l’Ema è stata “tirata per la giacchetta”. Lo ribadisce Piero Di Lorenzo, presidente e amministratore delegato dell’Irbm di Pomezia, il centro di ricerca che in collaborazione con l’università di Oxford ha sviluppato il prodotto. In un’intervista a La Stampa, Di Lorenzo afferma che l’Agenzia europea del farmaco è stata “tirata per la giacchetta senza sosta dal 29 gennaio, giorno in cui ha approvato il Vaccino” ed “è stata costretta a ribadire ogni 2-3 giorni che il siero AstraZeneca era ed è efficace e sicuro come tutti gli altri prodotti validati. Alla fine ha riaffermato ancora una volta che al momento nulla autorizza a sostenere che ci sia un nesso causale con gli ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 aprile 2021) Ilanti Covid diè “” e l’Ema è stata “per la giacchetta”. Lo ribadisce Piero Di, presidente e amministratore delegato dell’Irbm di Pomezia, il centro di ricerca che in collaborazione con l’università di Oxford ha sviluppato il prodotto. In un’intervista a La Stampa, Diafferma che l’Agenzia europea del farmaco è stata “per la giacchetta senza sosta dal 29 gennaio, giorno in cui ha approvato il” ed “è stata costretta a ribadire ogni 2-3 giorni che il sieroera ed è efficace ecome tutti gli altri prodotti validati. Alla fine ha riaffermato ancora una volta che al momento nulla autorizza a sostenere che ci sia un nesso causale con gli ...

