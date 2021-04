Annalisa | camicia aperta e sotto non ha nulla | “Non mi basta” – FOTO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Annalisa camicia

BlogLive.it

esagerata su Instagram: la cantante ha condiviso uno scatto in cui non indossa il reggiseno, abbagliando di fatto gli ammiratori.è ovviamente una delle cantanti più apprezzate dagli italiani. La 35enne era pronta per tornare a calcare il parco, ma la pandemia ha bloccato tutto. La classe 1985 ha infatti dovuto ......ha pubblicato questo post su Instagram, per ricordare ai fan l'appuntamento online del 31 marzo su FeltrinelliLive . L'outfit dell'artista è completamente bianco: si compone di una...