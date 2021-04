Alessandro Gassmann | dopo il tweet arrivano le minacce | paura per l’attore

(Di giovedì 15 aprile 2021)che aveva parlato di una sua situazione su Twitter qualche giorno fa oggi è preoccupato per la moglie. Il suo post aveva fatto discutere l’intera penisola e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

eh_gia_ringhio : RT @eugeniogaltieri: Ho fatto una ricerca su Google e digitando Alessandro Gassmann mi ha bloccato anche lì ???????? - giusvelasco : Durante una festa clandestina chiamano la polizia e denunciano: 'Il nostro vicino di casa è Alessandro #Gassmann'. - ilmessaggeroit : #alessandro gassmann: «I vicini festeggiano li denuncio?», minacce dopo il tweet. «Mi amolgie è spaventata» - infoitcultura : Alessandro Gassmann: minacce e insulti dopo un post. “Mia moglie è spaventata” - infoitcultura : “Siamo spaventati”. Alessandro Gassmann, cosa sta succedendo alla sua famiglia: “Mi spiace per mia moglie” -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Gassmann

Ma alla fine (giusto per curiosità) cosa avrà fatto? Dalle sue risposte su twitter sembra esserci un piccolo giallo. Prima l'attore scrive: 'Fatto il mio dovere', poi il post viene ...... dato che anche nel giorno della sua eliminazione ha abbandonato la scuola di Amici con addosso la felpa del ballerino. Enula e Leotuttavia avrebbero mantenuto ancora dei buoni ...L'attore Alessandro Gassmann che aveva parlato di una sua situazione su Twitter qualche giorno fa oggi è preoccupato per la moglie.Cosa fareste se i vostri vicini di casa stanno palesemente violando il coprifuoco (previsto ancora per le 22) organizzando un party con alcuni amici in casa fino a tarda sera? Denuncereste, ...