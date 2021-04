Vodafone GameNow, la piattaforma cloud per giocare in 5G ovunque (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Foto: Vodafone)Vodafone lancia ufficialmente GameNow, la piattaforma di cloud gaming che sfrutta le reti 5G veloci e a bassa latenza. La multipiattaforma attivabile in pochi clic offre un catalogo di partenza con oltre 90 titoli ed è stata lanciata assieme allo youtuber Favij e al pro player Pow3r, oggi presenti anche al Wired Next Fest. Con GameNow si può giocare ovunque tramite app/client o web-app da computer, tv, smartphone o tablet sfruttando la rete mobile di Vodafone in 5G (e anche in 4G) senza limitazioni in termini di download o di richieste hardware. Si parte con 90 giochi che spaziano dallo sport allo sparatutto, dall’avventura all’azione fino alle corse e ai casual e platform; nelle prossime settimane e ... Leggi su wired (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Foto:lancia ufficialmente, ladigaming che sfrutta le reti 5G veloci e a bassa latenza. La multiattivabile in pochi clic offre un catalogo di partenza con oltre 90 titoli ed è stata lanciata assieme allo youtuber Favij e al pro player Pow3r, oggi presenti anche al Wired Next Fest. Consi puòtramite app/client o web-app da computer, tv, smartphone o tablet sfruttando la rete mobile diin 5G (e anche in 4G) senza limitazioni in termini di download o di richieste hardware. Si parte con 90 giochi che spaziano dallo sport allo sparatutto, dall’avventura all’azione fino alle corse e ai casual e platform; nelle prossime settimane e ...

