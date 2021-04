Torta rustica con zucchine e melanzane | una vera bontà con sole 160 calorie!

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Veloce da preparare, per una cena leggera con poche calorie e pochi carboidrati. Troverete questa ricetta semplicissima da preparare e davvero molto gustosa, un modo alternativo per mangiare lesenza friggerle. Ovviamente se abbiamo ospiti e vogliamo fare un figurone facciamo la stessa ricetta ma friggiamo sia la melanzana che la zucchina, sarà un piatto che incanterà tutti!con: Ingredienti Per questa ricetta vi occoreranno: 1 melanzana; 1 zucchina; 3 o 4 pomodorini ciliegino ; 2 o 3 foglie di basilico; 1 spicchio d’aglio; 4 o 5 olive taggiasche denocciolate; 4 uova intere; 130 grammi di ricotta; 40 grammi parmigiano; sale e pepe q.b. Procedimento per lacone ...

Advertising

angiroma : le merendine belle,café e Torta rustica di amaretti e mela.??????? ?? #feliztar - TraditionallyIT : RT @TraditionallyIT: Ecco a voi il Casatiello!?? La famosa torta rustica che viene preparata a #Napoli nel periodo di #Pasqua! #Italy #Tr… - Cucina_Italiana : Avete delle #pere in casa? Ecco la #ricetta da fare subito! ?? #torta - rcrespo705 : RT @homemadebybenny: ?????????? ?????????????? ???? ?????????? ???? ?????????? ?? ???????????????? ?? Ricetta ?? - sanciocco : Torta-rustica-con-asparagi-e-stracciatella -

Ultime Notizie dalla rete : Torta rustica

Agrodolce

... una variante primaverile sfiziosa 8 aprile 2021 Uscita la Guida Euro - Toques 2021: tra i professionisti otto cuochi del Friuli Venezia Giulia 9 aprile 2021di polenta e verdure: la ...... ecco le migliori del Friuli Venezia Giulia 7 aprile 2021 Uscita la Guida Euro - Toques 2021: tra i professionisti otto cuochi del Friuli Venezia Giulia 9 aprile 2021di polenta e ...Per prima cosa pulite gli asparagi e tagliateli a tocchetti. Fateli saltare in padella con un po’ di sale e pepe e uno o due cucchiai d’acqua. In una ciotola sbattete le uova insieme alla panna. Unite ...Il tonno è da sempre uno dei nostri migliori alleati in cucina, ve l’ho appena dimostrato con gli spaghetti alla fanese, e sono quindi sicura che lo apprezzerete tantissimo in questa torta rovesciata ...