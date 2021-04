Serie B 2020/2021, date playoff e playout: calendario, programma e tv (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono state definite le date e il calendario dei playoff e playout di Serie B 2020/2021. Tenendo conto degli impegni agli Europei delle nazionali maggiori e delle Under 21, questo il programma stabilito dall’Assemblea delle squadre del campionato cadetto riunite in videoconferenza (orari da comunicare in seguito), mentre la diretta tv è affidata a Dazn con tutte le partite e alla Rai. playoff Lunedi 10 maggio – turni preliminari Venerdi 14 maggio – semifinali andata Martedi 18 maggio – semifinali ritorno Sabato 22 maggio – finale andata Giovedi 27 maggio – finale ritorno playout Sabato 15 maggio – andata playout Venerdi 21 maggio – ritorno playout SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono state definite lee ildeidi. Tenendo conto degli impegni agli Europei delle nazionali maggiori e delle Under 21, questo ilstabilito dall’Assemblea delle squadre del campionato cadetto riunite in videoconferenza (orari da comunicare in seguito), mentre la diretta tv è affidata a Dazn con tutte le partite e alla Rai.Lunedi 10 maggio – turni preliminari Venerdi 14 maggio – semifinali andata Martedi 18 maggio – semifinali ritorno Sabato 22 maggio – finale andata Giovedi 27 maggio – finale ritornoSabato 15 maggio – andataVenerdi 21 maggio – ritornoSportFace.

