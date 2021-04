Serie A ultime dai campi LIVE: Zielinski migliora, Ospina out (Di mercoledì 14 aprile 2021) Serie A ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dalla Serie A ultime dai campi: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata di campionato. ATALANTA – La Giornata: La nuova vittoria di Firenze ha portato però in dote la squalifica di Romero, che mancherà contro la Juve.Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, Freuler, De Roon, Gosens; Malinovskyi, Muriel; Zapata.Squalificati: Romero.Infortunati: Hateboer, Pessina. BENEVENTO – La Giornata: Sanniti stasera in campo contro il Sassuolo.Probabile formazione (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Depaoli, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021)daidelle 20 squadre del massimoonato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dalladai: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata dionato. ATALANTA – La Giornata: La nuova vittoria di Firenze ha portato però in dote la squalifica di Romero, che mancherà contro la Juve.Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, Freuler, De Roon, Gosens; Malinovskyi, Muriel; Zapata.Squalificati: Romero.Infortunati: Hateboer, Pessina. BENEVENTO – La Giornata: Sanniti stasera in campo contro il Sassuolo.Probabile formazione (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Depaoli, ...

Advertising

CorSport : Serie A, #Bassetti: 'Ultime giornate di campionato con il pubblico' - gilnar76 : Bassetti: “Si p ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - infoitsport : Serie A, Bassetti: 'Ultime giornate di campionato con il pubblico' - johnlockmiracle : RT @wizardsloki: Va tutto bene poi mi ricordo che il loki della serie non sa che 'the sun will shine on us again' sono state le sue ultime… - Lux18877547 : RT @wizardsloki: Va tutto bene poi mi ricordo che il loki della serie non sa che 'the sun will shine on us again' sono state le sue ultime… -