Rasi (ex direttore dell'Ema) sullo stop di J&J: 'Da valutare l'impatto psicologico sulla campagna vaccinale' (Di mercoledì 14 aprile 2021) Lo stop degli Usa per l'esportazione dei vaccini Johnson&Johnson ha smosso le opinioni di tutti gli addetti ai lavori. Ognuno auspica una veloce ripartenza, visti gli irrilevanti casi di trombosi per ... Leggi su globalist (Di mercoledì 14 aprile 2021) Lodegli Usa per l'esportazione dei vaccini Johnson&Johnson ha smosso le opinioni di tutti gli addetti ai lavori. Ognuno auspica una veloce ripartenza, visti gli irrilevanti casi di trombosi per ...

