(Di mercoledì 14 aprile 2021) Si riesce aduna definizione accettata banalmente da tutti di cosa sia osceno e, soprattutto, come si fa a definirlo? Ne abbiamo parlato via Zoom con, acclamato regista rumeno e neo vincitore dell’Orso d’Oro alla 71esima Berlinale, da poco conclusasi (sempre online), con il suo nuovo film, “Bad Luck Banging or Loony Porn”, in uscita anche in Italia grazie alla Lucky Red di Andrea Occhipinti. Nel film – che uscirà il 16 aprile prossimo sul canale MioCinema – c’è un’insegnante di nome Emi (Katia Pascariu) che vede la sua carriera e la sua reputazione minacciate dopo che un suo filmato erotico privato viene diffuso su Internet. I genitori e i suoi allievi chiedono le dimissioni, ma lei fa di tutto pur di non cedere alle loro pressioni. “È molto difficile definire cos’è osceno”, ci spiega il regista a cui il Trieste Film ...

HuffPostItalia : Radu Jude: “L’abuso di potere è la vera oscenità, l’importante è avere un pensiero libero” - CinemApp_Cinema : “Ormai si è perso di vista il confine tra ciò che è privato e ciò che è pubblico” dice Radu Jude, Orso d’Oro all’ul… - cinematografoIT : “Ormai si è perso di vista il confine tra ciò che è privato e ciò che è pubblico” dice Radu Jude, Orso d’Oro all’ul… - CinecittaNews : Radu Jude: 'Osceno è l'abuso del potere' - luckyredfilm : RT @Dasscinemag: Il regista romeno Radu Jude firma Bad Luck Banging or Loony Porn, film vincitore del Leone d'oro all'ultima edizione della… -

Bad Luck Banging or Loony Porn è il film di Radu Jude che ha vinto l'Orso d'oro alla 71ma edizione del Festival di Berlino. Dal 16 aprile sarà distribuito da Lucky Red su MioCinema in parallelo a una ...Ne abbiamo parlato via Zoom con Radu Jude, acclamato regista rumeno e neo vincitore dell'Orso d'Oro alla 71esima Berlinale, da poco conclusasi (sempre online), con il suo nuovo film, "Bad Luck Banging ...Nella prima sequenza di «Bad luck banging or loony porn», il film del rumeno Radu Jude che ha vinto l'Orso d'oro all'ultima Berlinale (online), un marito e una moglie fanno sesso riprendendosi con il ...