Pd | nascono le Agorà | il laboratorio politico di Goffredo Bettini La diretta video Nel manifesto | “Conte caduto per convergenza di interessi”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Una maratona online per presentare ildelle, illanciato da. L’obiettivo del nuovo spazio è contribuire alla costruzione e al rilancioe ideale del campo democratico e della sinistra. Nell’introdurre il meeting, Enrico Rossi ha sottolineato la necessità che il Pd sia il “partito del lavoro. Serve un messaggio più forte sul fronte del lavoro della povertà – ha detto – Alla sinistra occorre una visione critica del progresso”. Tra le altre proposte citate da Rossi quelle di “alleanze per uno schieramento che possa battere le destre”. Tra i vari ospiti che hanno preso la parola il sottosegretario Roberto Morassut, la politologa Nadia Urbinati, gli ex parlamentari “storici” del centrosinistra come Patrizia Toia, ...

