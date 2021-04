Paullo | la storia di nonno Vasco | 91anni | ancora in attesa della prima dose del vaccino anti Covid 19; unico aiuto quello del medico di base

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Paullo storia

7giorni

... Carolina , Melita e Federico , raccontano la loro, i loro errori, la fatica di ... Redazione Condividi Cultura M5S Lombardia su prolungamento metro aNotizia precedente BERNATE TICINO: ...E, sempre allora, dovrebbe finire anche la travagliatissimadel prolungamento - 1,9 ... la M3 che da San Donato - anche con bus elettrici su corsie protette - si estenderebbe a, un ...A raccontare una storia concreta è Renunzio Rattichieri residente a Melegnano, che si rivolto a 7giorni per rendere nota la vicenda del padre Vasco, 91 anni, residente a Paullo. Sin dai primi giorni ...M3 da san Donato a Paullo, per Crema un'occasione da non perdere (© Cremaonline.it) Veniamo alla discussione in consiglio comunale. Per Jacopo Bassi, del Partito democratico, “sarebbe una boccata d’os ...