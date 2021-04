Nvidia conferma che la carenza di GPU continuerà per tutto il 2021

(Di mercoledì 14 aprile 2021)ha pubblicato una nuova dichiarazione relativa alladi GPU in corso cheche sarà difficile per i giocatori mettere le mani su nuove schede grafiche fino al prossimo anno. Il CFO dell'azienda, Colette Kress, lo ha dichiarato durante la giornata annuale degli investitori diall'inizio di questa settimana. Sin dal lancio della serie GeForce RTX 30,e il suo CEO, Jensen Huang, hanno rilasciato più dichiarazioni in merito alla persistentedi GPU. La società ha affermato che la distribuzione e la logistica insieme alladi componenti si traducono in una scarsa fornitura per le loro schede grafiche di nuova generazione, con conseguente aumento dei prezzi da parte di vari rivenditori. A peggiorare le cose, il boom delle ...

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: La carenza di GPU continuerà per tutto il 2021, la conferma di #Nvidia. - Eurogamer_it : La carenza di GPU continuerà per tutto il 2021, la conferma di #Nvidia. -

Ultime Notizie dalla rete : Nvidia conferma

Tom's Hardware Italia

Infatti il design siuno dei più ricercati sul mercato con uno chassis in alluminio con ... presto con i più recenti processori Intel Core serie H, grafica dedicataGTX o RTX opzionale ....... La prima unità utilizza una GeForce RTX 3060 nella sua variante Max - P, mentre la seconda sfrutta la più potente GeForce RTX 3070 Max - Q. Ovviamente, al momento, in attesa di una...NVIDIA ha pubblicato una nuova dichiarazione relativa alla carenza di GPU in corso che conferma che sarà difficile per i giocatori mettere le mani su nuove schede grafiche fino al prossimo anno. Il CF ...Brutte notizie per i giocatori PC che non vedevano l’ora di procurarsi una delle ultime schede grafiche Nvidia GeForce RTX 30: la compagnia ha appena confermato che molti giocatori non saranno in ...