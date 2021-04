NieR Replicant ottiene un primo voto da Famitsu ed è positivo – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di mercoledì 14 aprile 2021)parte bene presso la critica internazionale con un ottimoda parte di, in attesa delle altre recensioni..Ver. 1.22474487139 ha una prima valutazione conda parte di una rivista straa, e come spesso accade per i giochi giapponesi si tratta di, che assegna al remaster rielaborato (o vero e proprio remake, si potrebbe dire) di Yoko Taro e Square Enix un ottimo 34/40. Come da tradizione, ildideriva da quattro valutazioni distinte date da altrettanti redattori della rivista, che per la precisione sono stati 8/9/9/8 in questo caso, … Notizie giochi PlayStation 4Read More L'articolo...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : NieR Replicant

In attesa di conoscere i voti assegnati dalla stampa internazionale (e ovviamente da noi di GamesVillage), i giocatori possono farsi un'idea di come saràver.1.22474487139 ( qui il nostro provato) tramite la prima recensione del gioco, pubblicata come sempre dalla rivista nipponica Famitsu . Si tratta di un giudizio positivo, dato che il ...Stai guardando Pubblicità Considerando il fatto chever.1.22474487139 uscirà tra un paio di settimane, l'annuncio arrivato nelle scorse ore non dovrebbe essere una grande sorpresa. Yosuke Saito ha confermato chever.1.Famitsu ha dato i voti a NieR Replicant, Outriders e Balan Wonderworld: ecco cosa ne pensa. Come ogni mercoledì, in rete appaiono leak (via Gematsu) del nuovo numero della rivista giapponese Famitsu, ...Saremo in possesso di nuove informazioni da condividere con voi in seguito Non è chiaro se la strategia degli utenti infuriati sia stata efficace o sia stata l’imminente uscita di NieR: Replicant ver.