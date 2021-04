Minaccia con una siringa una donna sul treno e le ruba il cellulare | 30enne denunciato

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Un cittadino italiano di 30 anni, pluripregiudicato e tossicodipendente, è statodalla Polizia Ferroviaria di Bergamo per rapina aggravata ai danni di una viaggiatrice. La, mentre si trovava su un, in attesa della partenza per Brescia, è stata avvicinata dal giovane che, estraendo unadalla manica della camicia, le ha intimato di consegnargli il telefono che teneva in mano. Visto l’attimo di esitazione della malcapitata, il malvivente non ha esitato a strapparglielo dalle mani dandosi alla fuga e facendo perdere le tracce. La vittima si è rivolta immediatamente al Posto di Polizia raccontando quanto accadutole. I poliziotti hanno prontamente visionato le immagini dell’impianto di videosorveglianza della stazione e hanno riconosciuto subito il giovane come un noto frequentatore di ...