Michelle Hunziker e Gerry Scotti, gesto inappropriato: i conduttori di “Striscia la notizia” accusati di razzismo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Striscia la notizia razzismo da parte dei due conduttori. E’ esplosa la bufera e i due conduttori dello show su canale 5, Michelle Hunziker e Gerry Scotti, hanno ricevuto delle aspre critiche. Dagli Stati Uniti arriva la bacchettata ai due personaggi televisivi. Nuova ‘bufera’ sulla popolare trasmissione Mediaset ‘Striscia la notizia‘: nel mirino delle critiche sono finiti i conduttori Gerry Scotti e Michelle Hunziker, che negli Stati Uniti d’America sono stati accusati di razzismo. Le polemiche sono esplose dopo una scena, ritenuta razzista, in cui i due hanno “scimmiottato” pronuncia ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 14 aprile 2021)lada parte dei due. E’ esplosa la bufera e i duedello show su canale 5,, hanno ricevuto delle aspre critiche. Dagli Stati Uniti arriva la bacchettata ai due personaggi televisivi. Nuova ‘bufera’ sulla popolare trasmissione Mediaset ‘la‘: nel mirino delle critiche sono finiti i, che negli Stati Uniti d’America sono statidi. Le polemiche sono esplose dopo una scena, ritenuta razzista, in cui i due hanno “scimmiottato” pronuncia ...

Advertising

scultiespeast : RT @SlKim: Io non ho niente contro Michelle Hunziker ma sentir dire chiedo scusa perché posso aver urtato la sensibilità di qualcuno ma io… - eternalchances : RT @SlKim: Io non ho niente contro Michelle Hunziker ma sentir dire chiedo scusa perché posso aver urtato la sensibilità di qualcuno ma io… - its_a_me_silvia : RT @leeveean: Gerry Scotti e Michelle Hunziker stasera - BrunetteArtemis : RT @got7_eleven11: scusate sto godendo tantissimo Qualche settimana fa ridevano della clip dove c’era sta persona che continuava a dire la… - BrunetteArtemis : RT @vitttoriiia: Le scuse di Michelle Hunziker sono ridicole. Non puoi dire di amare la cultura cinese e poi prendi in giro pensando che fa… -