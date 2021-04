Meloni: "Riaprire tutte le attività all'aperto entro questa settimana" (Di mercoledì 14 aprile 2021) "La misura economica più preziosa in questo momento è quella delle riaperture", dice Giorgia Meloni durante la conferenza stampa nella sede del partito in via della Scrofa a Roma. "La riapertura degli stadi dimostra che si può Riaprire tutto: ristoranti, palestre, teatri. Si può Riaprire tutto secondo protocolli stringenti sui quali il governo si deve assumere delle responsabilità", aggiunge la leader di Fratelli d'Italia. "Maggio non è una vittoria: è naturale che farà più caldo e come l'anno scorso si potrà tornare a fare diverse attività. Ma la mia idea è Riaprire entro questa settimana tutte le attività all'aperto". Meloni aggiunge che, quando incontrerò il presidente Draghi ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 14 aprile 2021) "La misura economica più preziosa in questo momento è quella delle riaperture", dice Giorgiadurante la conferenza stampa nella sede del partito in via della Scrofa a Roma. "La riapertura degli stadi dimostra che si puòtutto: ristoranti, palestre, teatri. Si puòtutto secondo protocolli stringenti sui quali il governo si deve assumere delle responsabilità", aggiunge la leader di Fratelli d'Italia. "Maggio non è una vittoria: è naturale che farà più caldo e come l'anno scorso si potrà tornare a fare diverse. Ma la mia idea èleall'".aggiunge che, quando incontrerò il presidente Draghi ...

