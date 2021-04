Maurizio Costanzo Show, ospiti e anticipazioni puntata di stasera 14 aprile 2021: a che ora inizia e su che canale (Di mercoledì 14 aprile 2021) Torna in seconda serata su canale 5 il Maurizio Costanzo Show, il programma che – con oltre 4.400 puntate – ha fatto la storia della televisione italiana. Fucina di grandi talenti, come Enzo Iacchetti, Giobbe Covatta, Enrico Brignano, David Riondino e tanti altri personaggi di successo. Ma vediamo cosa succederà stasera, mercoledì 14 aprile, quali sono gli ospiti del talk Show. Maurizio Costanzo Show: chi sono gli ospiti di stasera mercoledì 14 aprile Intervista esclusiva a Malika Chalhy, la giovane ragazza cacciata di casa dai genitori dopo aver fatto coming out. Al Maurizio Costanzo Show, poi, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 aprile 2021) Torna in seconda serata su5 il, il programma che – con oltre 4.400 puntate – ha fatto la storia della televisione italiana. Fucina di grandi talenti, come Enzo Iacchetti, Giobbe Covatta, Enrico Brignano, David Riondino e tanti altri personaggi di successo. Ma vediamo cosa succederà, mercoledì 14, quali sono glidel talk: chi sono glidimercoledì 14Intervista esclusiva a Malika Chalhy, la giovane ragazza cacciata di casa dai genitori dopo aver fatto coming out. Al, poi, ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Un gigante che non ha bisogno di presentazioni... Signore e signori ospite a #IlPuntoZ… Maurizio Costanzo! ?? - MediasetPlay : I primi ospiti de #ilPuntoZ? @GiuliaSalemi93 e Maurizio @Costanzo! Dalle 20:45, in streaming su Mediaset Play ne ve… - IsolaDeiFamosi : 'Sii spontaneo e abbi la tua età' ? #IlPuntoZ - Giadahsospesap1 : RT @ohangiedon: Quando 'ci siamo io e Francesco stasera al Maurizio Costanzo' ma a te non frega nulla perché se non ci fosse stata Stefy co… - CIAfra73 : Reunion GFVip al #MaurizioCostanzoShow, con Tommaso #Zorzi, Stefania Orlando, Francesco Oppini e un'intervista a #M… -