Malika cacciata di casa perché lesbica, indaga la Procura (Di mercoledì 14 aprile 2021) La Procura di Firenze ha aperto un’indagine sul caso Malika, la ragazza cacciata di casa dai genitori perché lesbica. FIRENZE – La Procura di Firenze ha aperto un’indagine sul caso di Malika, la ragazza cacciata di casa dai genitori dopo il suo coming out. La denuncia, come precisato dall’Huffington Post, è stata presentata dalla stessa ragazza di Castelfiorentino. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso e le indagini si starebbero concentrando sulle minacce rivolte dalla madre. “Meglio una figlia drogata che lesbica” Una vicenda che continua a tenere banco in Italia. “Meglio una figlia drogata che lesbica. Mi parli di altra gente? Sono fortunati perché ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ladi Firenze ha aperto un’indagine sul caso, la ragazzadidai genitori. FIRENZE – Ladi Firenze ha aperto un’indagine sul caso di, la ragazzadidai genitori dopo il suo coming out. La denuncia, come precisato dall’Huffington Post, è stata presentata dalla stessa ragazza di Castelfiorentino. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso e le indagini si starebbero concentrando sulle minacce rivolte dalla madre. “Meglio una figlia drogata che” Una vicenda che continua a tenere banco in Italia. “Meglio una figlia drogata che. Mi parli di altra gente? Sono fortunati...

Advertising

redazioneiene : “Mia mamma mi ha detto: per la droga c’è cura, per me no”. @RugVero incontra Malika, la ragazza per cui si è mobil… - fanpage : I genitori le hanno scritto: 'Sei uno schifo, lesbica, se ti vedo t'ammazzo. Non mi portare a casa quella p*****a p… - amnestyitalia : Piena solidarietà a Malika, ragazza di 22 anni cacciata di casa e aggredita dai suoi genitori solo perché innamorat… - Mestanaccount1 : RT @NEG_Zone: Giulia Salemi ha commentato così il caso di Malika, la ragazza cacciata di casa perché lesbica, esprimendo la propria solidar… - andaaducharte : RT @BITCHYFit: Giulia Salemi supporta Malika, la ragazza cacciata di casa perché lesbica: “Squallido quello che le ha fatto la madre” https… -

Ultime Notizie dalla rete : Malika cacciata Malika, il fratello: 'I nostri genitori le hanno tolto la residenza e hanno fatto domanda per disconoscerla' Come ha raccontato per la prima volta nel servizio di Maria Elena Gottarelli su Fanpage , Malika è stata cacciata di casa dei genitori perché, in una lettera, aveva confessato di amare una donna. La ...

Ddl Zan, la vittima di omofobia: "Ce n'è bisogno", la Lega "L'odio va punito a prescindere" Il dibattito si è acceso nuovamente anche sui social con il caso di Malika a Castelfiorentino, cacciata di casa dai propri genitori poiché lesbica. Qualche mese fa un caso di discriminazione accadeva ...

Malika, cacciata da casa: la raccolta fondi supera i 100mila euro | VIDEO In poche ore la raccolta fondi per Malika ha superato i 100mila euro. Dopo il servizio di Veronica Ruggeri, in tantissimi vi siete commossi e avete dimostrato con un gesto concreto la vostra vicinanza ...

Malika cacciata di casa perché lesbica, indaga la Procura La Procura di Firenze ha aperto un'indagine sul caso Malika, la ragazza cacciata di casa dai genitori perché lesbica.

Come ha raccontato per la prima volta nel servizio di Maria Elena Gottarelli su Fanpage ,è statadi casa dei genitori perché, in una lettera, aveva confessato di amare una donna. La ...Il dibattito si è acceso nuovamente anche sui social con il caso dia Castelfiorentino,di casa dai propri genitori poiché lesbica. Qualche mese fa un caso di discriminazione accadeva ...In poche ore la raccolta fondi per Malika ha superato i 100mila euro. Dopo il servizio di Veronica Ruggeri, in tantissimi vi siete commossi e avete dimostrato con un gesto concreto la vostra vicinanza ...La Procura di Firenze ha aperto un'indagine sul caso Malika, la ragazza cacciata di casa dai genitori perché lesbica.