"Maleducato e inappropriato". Ora Erdogan attacca Draghi

Advertising

mauro_in_89 : Scontro tra #Turchia e #Italia - milvkovich : @eIastini @sunflowerstete no ma hai ragione scandaloso adesso vado a segnalare immediatamente per linguaggio inappropriato e maleducato -

Ultime Notizie dalla rete : Maleducato inappropriato

il Giornale

... " So di essere, ma è divertente: la famiglia reale e il mondo in generale - visto dal ...dire qualcosa di carino all'inizio per essere poi scusato se dovessi dire qualcosa di...... " So di essere, ma è divertente: la famiglia reale e il mondo in generale - visto dal ...dire qualcosa di carino all'inizio per essere poi scusato se dovessi dire qualcosa di...sono impertinenti e maleducate”. La risposta non sembra soltanto di circostanza. Al contrario, in questo modo Erdogan ha di fatto aperto una vera e propria crisi diplomatica. Del resto, già nei giorni ...