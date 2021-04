L’ultimo volo: temerario 83enne muore dopo essere precipitato con il deltaplano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Un uomo di 83 anni ha perso la vita dopo essere precipitato a causa di un volo andato male con un deltaplano. La tragedia si è svolta sabato scorso, attorno alle 13.30, a Borso del Grappa, un paese nella provincia di Treviso. L’ultimo, coraggioso volo dopo una lunga rincorsa, purtroppo il deltaplano non è riuscito ad alzarsi in volo. Così è morto l’83enne, che è precipitato nel vuoto cadendo in una scarpata e poi nel bosco sottostante. Una fine molto spericolata e libera, tanto che si dice che i soccorritori l’abbiano trovato con un vago sorriso in volto, immerso nella natura del parco del Monte Grappa. E. G. – queste le iniziali dell’anziano temerario ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Un uomo di 83 anni ha perso la vitaa causa di unandato male con un. La tragedia si è svolta sabato scorso, attorno alle 13.30, a Borso del Grappa, un paese nella provincia di Treviso., coraggiosouna lunga rincorsa, purtroppo ilnon è riuscito ad alzarsi in. Così è morto l’, che ènel vuoto cadendo in una scarpata e poi nel bosco sottostante. Una fine molto spericolata e libera, tanto che si dice che i soccorritori l’abbiano trovato con un vago sorriso in volto, immerso nella natura del parco del Monte Grappa. E. G. – queste le iniziali dell’anziano...

