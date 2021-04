Advertising

Tommasolabate : Agli ultras dello streaming. Se mi saltano 10 minuti di Homeland o se la banca on-line è fuori servizio per un’ora,… - pisto_gol : Int-Cag 1:0 Con un gol di Darmian al 77’ l’Inter centra l’11esima vittoria consecutiva. Partita complicata, contro… - Inter : ?? | OCCASIONE 90' - #Lukaku serve #Sanchez che prova a beffare Consigli con un pallonetto: palla alta!… - cmdotcom : #Inter, #Lukaku: 'Anno scorso alti e bassi, ma siamo cresciuti e abbiamo fame. Con Conte sono il primo difensore'… - sportli26181512 : Lukaku: 'Con Conte sono il primo difensore. Serie A complicata, ma abbiamo fame': Lukaku: 'Con Conte sono il primo… -

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku Con

Romelue le prospettive scudetto dell'Inter: "Mancano ancora tante partite e abbiamo fame di raggiungere il risultato, l'anno scorso abbiamo avuto alti e bassi ma lavoriamo duro e tutti abbiamo fatto ...... l espulsione nel derby di Coppa Italia contro l Inter dopo la lite, il blitz in un ristorante di Milano in piena zona rossa. Il pacchetto Ibrahimovic è anche questo: al Milan, ...A 433, Romelu Lukaku ha parlato del momento dell'Inter. PER LO SCUDETTO - "Mancano ancora tante partite e abbiamo fame di raggiungere il risultato, l'anno scorso abbiamo avuto alti e bassi ma ..."Mi sento bene, stiamo lavorando davvero duro". Parola di Romelu Lukaku, l'attaccante è intervenuto in una diretta Instagram con 433 per parlare ...