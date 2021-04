Lo show della Marini a ‘Supervivientes’: intossicata dalle uova crude si butta in acqua e la punge una medusa (Di mercoledì 14 aprile 2021) Valeria Marini con le sue disavventure dimostra agli spagnoli il carattere indomito tutto italiano. Concorrente dell’edizione spagnola del reality show ‘L’isola di famosi’, il cui nome è ‘Supervivientes’, nomen omen direbbero alcuni, la nostra soubrette preferita si esibisce in una serie di azioni che, seppur banali, hanno dei risvolti pericolosi e dolorosi: per riprendersi dall’intossicazione per l’ingestione di uova crude, Valeria decide di tuffarsi in acqua, venendo però punta da una medusa. Sfortuna o talento? Una serie di sfortunati eventi Valeria Marini è sempre stata seguita da molti e anche stavolta non ha nascosto la sua indole di leader. Dopo aver convinto i suoi compagni di squadra a comprare delle uova come ricompensa per ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Valeriacon le sue disavventure dimostra agli spagnoli il carattere indomito tutto italiano. Concorrente dell’edizione spagnola del reality‘L’isola di famosi’, il cui nome è, nomen omen direbbero alcuni, la nostra soubrette preferita si esibisce in una serie di azioni che, seppur banali, hanno dei risvolti pericolosi e dolorosi: per riprendersi dall’intossicazione per l’ingestione di, Valeria decide di tuffarsi in, venendo però punta da una. Sfortuna o talento? Una serie di sfortunati eventi Valeriaè sempre stata seguita da molti e anche stavolta non ha nascosto la sua indole di leader. Dopo aver convinto i suoi compagni di squadra a comprare dellecome ricompensa per ...

