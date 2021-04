Il presunto infermiere e i retroscena sulla pandemia: cosa non torna? – VIDEO (Di mercoledì 14 aprile 2021) In queste ore sta girando un VIDEO di un infermiere che si sta prodigando in un discorso davvero accorato dove dice di essere in possesso di dati e retroscena sulla pandemia da Covid-19 in corso. Finora nessuno è riuscito ancora a identificare questo infermiere e nelle chat degli infermieri nessuno ha fatto nomi, quindi a questo punto si potrebbe pensare che questo signore non sia affatto un infermiere. Ma cosa dice questo signore in questo VIDEO che sta girando nel web? Le sue parole sono a quanto pare di esperienza diretta: “Ho portato persone in pronto soccorso e cinque ore dopo sono morte cazzo che è successo a febbraio io ho avuto paura. Come tutti voi credo. A febbraio mi sono cagato sotto ve lo dico. A marzo c’era già ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 14 aprile 2021) In queste ore sta girando undi unche si sta prodigando in un discorso davvero accorato dove dice di essere in possesso di dati eda Covid-19 in corso. Finora nessuno è riuscito ancora a identificare questoe nelle chat degli infermieri nessuno ha fatto nomi, quindi a questo punto si potrebbe pensare che questo signore non sia affatto un. Madice questo signore in questoche sta girando nel web? Le sue parole sono a quanto pare di esperienza diretta: “Ho portato persone in pronto soccorso e cinque ore dopo sono morte cazzo che è successo a febbraio io ho avuto paura. Come tutti voi credo. A febbraio mi sono cagato sotto ve lo dico. A marzo c’era già ...

