I commenti a Bayern-Psg simboleggiano quell’esterofilia a priori che ha stufato (Di mercoledì 14 aprile 2021) Lo spettacolo che Bayern Monaco e Paris Saint-Germain hanno offerto nel doppio confronto di Champions League ha esaltato critici e appassionati. Molti dei quali ne hanno approfittato per evidenziare le differenze col calcio italiano, denigrando la proposta settimanale in favore della coppa. Meno male, verrebbe da dire, perché se la competizione che raccoglie le migliori squadre europee (e quindi del mondo) non offrisse uno spettacolo degno di coloro che la compongono, non varrebbe tutto quello che vale. E subito emerge la prima grande contraddizione: è naturale che la selezione delle migliori formazioni d’Europa, peraltro quando siamo giunti ai quarti di finale del torneo, dia origine ad un prodotto elitario e di conseguenza differente a quello che guardiamo di settimana in settimana. Se n’è fatto anche un discorso culturale: la filosofia internazionale votata ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 aprile 2021) Lo spettacolo cheMonaco e Paris Saint-Germain hanno offerto nel doppio confronto di Champions League ha esaltato critici e appassionati. Molti dei quali ne hanno approfittato per evidenziare le differenze col calcio italiano, denigrando la proposta settimanale in favore della coppa. Meno male, verrebbe da dire, perché se la competizione che raccoglie le migliori squadre europee (e quindi del mondo) non offrisse uno spettacolo degno di coloro che la compongono, non varrebbe tutto quello che vale. E subito emerge la prima grande contraddizione: è naturale che la selezione delle migliori formazioni d’Europa, peraltro quando siamo giunti ai quarti di finale del torneo, dia origine ad un prodotto elitario e di conseguenza differente a quello che guardiamo di settimana in settimana. Se n’è fatto anche un discorso culturale: la filosofia internazionale votata ...

napolista : I commenti a Bayern-Psg simboleggiano quell’esterofilia a priori che ha stufato In dissenso napolista. Non ha senso… - ___Cre___ : Ho la tl piena dei commenti della partita ???????? come mai tifate Bayern e non vi piace il PSG? - calciotoday_it : ?? #PSGBayern, #Neymar infiamma i tifosi ??I commenti sui social - ilcalcioquot : ?? Termina la decima giornata de 'Il Fantacalcio Quotidiano' ?? I risultati, i marcatori ed i commenti a caldo (e le… - GianlucaCorbani : RT @semino14: Nei commenti all'analisi di UU c'è gente che sminuisce Bayern-PSG dicendo che abbiamo perso il gusto di apprezzare le diagona… -