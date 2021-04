HP Sport: un Rally di Sanremo dall’accento francese (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il weekend passato, il panorama del Rally italiano ha trascorso il suo tempo nella storica location di Sanremo, e HP Sport non poteva mancare all’appello. La scuderia romana è reduce da un altro appuntamento fruttuoso, ma questa volta a dare lustro alla struttura sono stati i colori francesi. Brice Thouret, navigato dall’esperta Jessica James, ha conquistato la classifica della classe Super1600. Tra l’altro, lo ha fatto al volante di una vettura di fabbricazione francese, la mitica Citroen C2 Super1600. Una vetturetta che vanta diversi successi a livello internazionale, come il mondiale Rally Junior conquistato nel 2005 con Daniel Sordo. La vettura è stata gestita dalla AMD MotorSport, con il supporto di HP Sport. Lucchesi e HP Sport sul podio al ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il weekend passato, il panorama delitaliano ha trascorso il suo tempo nella storica location di, e HPnon poteva mancare all’appello. La scuderia romana è reduce da un altro appuntamento fruttuoso, ma questa volta a dare lustro alla struttura sono stati i colori francesi. Brice Thouret, navigato dall’esperta Jessica James, ha conquistato la classifica della classe Super1600. Tra l’altro, lo ha fatto al volante di una vettura di fabbricazione, la mitica Citroen C2 Super1600. Una vetturetta che vanta diversi successi a livello internazionale, come il mondialeJunior conquistato nel 2005 con Daniel Sordo. La vettura è stata gestita dalla AMD Motor, con il supporto di HP. Lucchesi e HPsul podio al ...

