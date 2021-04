Guerra dei rifiuti tra Monreale e Montelepre, tregua sulla discarica contesa (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sembra arrivare una tregua sulla Guerra dei rifiuti nelle zone di confine tra Monreale e Montelepre. Nelle scorse settimana il sindaco del Comune di Montelepre era entrata in polemica con l’amministrazione guidata dal sindaco Arcidiacono sulla difficile situazione che si presentava lungo la SP1 Bellolampo-Monreale. Una enorme discarica di rifiuti presente è stata oggetto di discordia tra i sindaci dei due Comuni confinanti. Mentre il sindaco Maria Rita Crisci chiedeva a Monreale la rimozione dei rifiuti, il Comune normanno, rispediva al mittente la richiesta considerando responsabile del tratto di strada la ex provincia di Palermo. Ora pare che la piccola ... Leggi su monrealelive (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sembra arrivare unadeinelle zone di confine tra. Nelle scorse settimana il sindaco del Comune diera entrata in polemica con l’amministrazione guidata dal sindaco Arcidiaconodifficile situazione che si presentava lungo la SP1 Bellolampo-. Una enormedipresente è stata oggetto di discordia tra i sindaci dei due Comuni confinanti. Mentre il sindaco Maria Rita Crisci chiedeva ala rimozione dei, il Comune normanno, rispediva al mittente la richiesta considerando responsabile del tratto di strada la ex provincia di Palermo. Ora pare che la piccola ...

Advertising

reportrai3 : Il direttore aggiunto Oms Ranieri Guerra scrive al presidente Iss Silvio Brusaferro che deve vedersi con il capo de… - La7tv : #atlantide Andrea Purgatori ricostruisce la storia dell'arresto per spionaggio del capitano di fregata #WalterBiot,… - reportrai3 : Ranieri Guerra, n.2 Oms ed ex dg prevenzione min Salute, indagato a Bergamo per aver fornito informazioni false qua… - simona96484745 : @poliziadistato Siamo sull'orlo della Guerra Civile. La casta dei politici contro tutti... - mimmo_squillace : RT @carloalberto: Ho letto molto sull’ottusità dei vertici durante la Grande Guerra. Decisioni affidate a opportunisti incapaci, nell’igno… -

Ultime Notizie dalla rete : Guerra dei Psg - Bayern: Neymari e Mbappè, quelle stelle, di fisico e qualità, che noi restiamo a guardare ...che non avevano visto la guerra, è diventato sempre più importante il fisico . Con un problema: se ho più forza, prendo velocità e ho più problemi a gestire il pallone. Questo è il nucleo dei tanti ...

Afghanistan, dopo 20 anni via le truppe Usa e della Nato, Biden: 'Stop alla guerra più lunga', Di Maio: 'Svolta storica' Ultime settimane per i militari occidentali in , da quelli degli Stati Uniti a quelli dei loro alleati. 'Ho deciso di concludere la più lunga guerra americana' e di 'riportare le nostre truppe a casa'. Così il presidente Joe Biden ha annunciato il ritiro delle truppe Usa e alleate dall'...

La Corea di Kim Jong-Un Con il lancio, prima di due missili tattici e poi di due missili balistici (vietati nelle sanzioni imposte alla Corea del Nord) il “dittatore” Kim Jong-un ha nuovamente cercat ...

Jacopo Fo, chi è il celebre figlio d’arte Jacopo Fo, fumettista, scrittore, attore, gestisce da 25 anni la Libera Università di Alcatraz, in Umbria, dove insegna Yoga Demenziale ...

...che non avevano visto la, è diventato sempre più importante il fisico . Con un problema: se ho più forza, prendo velocità e ho più problemi a gestire il pallone. Questo è il nucleotanti ...Ultime settimane per i militari occidentali in , da quelli degli Stati Uniti a quelliloro alleati. 'Ho deciso di concludere la più lungaamericana' e di 'riportare le nostre truppe a casa'. Così il presidente Joe Biden ha annunciato il ritiro delle truppe Usa e alleate dall'...Con il lancio, prima di due missili tattici e poi di due missili balistici (vietati nelle sanzioni imposte alla Corea del Nord) il “dittatore” Kim Jong-un ha nuovamente cercat ...Jacopo Fo, fumettista, scrittore, attore, gestisce da 25 anni la Libera Università di Alcatraz, in Umbria, dove insegna Yoga Demenziale ...