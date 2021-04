Grey’s Anatomy e l’omaggio a George Floyd (Di mercoledì 14 aprile 2021) l’omaggio della serie al 46enne afroamericano uscito dalla polizia la scorsa estate “Grey’s Anatomy” non è mai stato così attuale come in questa stagione, la numero 17. I nuovi episodi sono infatti basati interamente sulla pandemia e sul Covid – 19. Di attualità si parla anche nell’episodio in onda questa notte, con un omaggio a George Floyd, il 46enne afroamericano ucciso la scorsa estate dalla polizia (e per cui si sta tenendo il processo). Shonda Rhimes, produttrice della serie da sempre è attenta a tematiche di questo tipo e di natura sociale, nel corso delle tantissime puntate non sono mai mancate riflessioni sul sistema sanitario americano, sul razzismo e sulle violenze domestiche e di genere. Leggi anche: Grey’s Anatomy: oltre Lexie torna un altro ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 14 aprile 2021)della serie al 46enne afroamericano uscito dalla polizia la scorsa estate “” non è mai stato così attuale come in questa stagione, la numero 17. I nuovi episodi sono infatti basati interamente sulla pandemia e sul Covid – 19. Di attualità si parla anche nell’episodio in onda questa notte, con un omaggio a, il 46enne afroamericano ucciso la scorsa estate dalla polizia (e per cui si sta tenendo il processo). Shonda Rhimes, produttrice della serie da sempre è attenta a tematiche di questo tipo e di natura sociale, nel corso delle tantissime puntate non sono mai mancate riflessioni sul sistema sanitario americano, sul razzismo e sulle violenze domestiche e di genere. Leggi anche:: oltre Lexie torna un altro ...

