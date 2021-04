Freccia del Brabante 2021 | esplode Thomas Pidcock L’Italia sorride con Trentin

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Tra qualche anno, l’edizionedelladelpotrebbe essere ricordata come il grande trampolino di lancio di. Ormai da qualche tempo il britannico classe 1999 è considerato un potenziale nuovo crack e la vittoria di oggi lo dimostra. Su un percorso molto selettivo e con poca esperienza tra i professionisti sulla strada,è riuscito a correre da protagonista leggendo molto bene la gara anche a livello tattico. La ciliegina sulla torta è lo sprint finale, in cui è riuscito incredibilmente a surclassare un corridore del calibro di Wout Van Aert. Il belga era il grande favorito della vigilia, un ruolo pesante ma quasi obbligatorio viste le assenze dei suoi grandi rivali di questo inizio stagione Julian Alaphilippe e Mathieu Van der Poel. Come già ...

Tra qualche anno, l'edizione 2021 della Freccia del Brabante potrebbe essere ricordata come il grande trampolino di lancio di Thomas Pidcock. Ormai da qualche tempo il britannico classe 1999 è ...