FdI, mozione di sfiducia a Speranza La Lega verso l'astensione. Inside (Di giovedì 15 aprile 2021) Fratelli d'Italia rompe gli indugi e forza la mano annunciando una mozione di sfiducia individuale nei confronti del ministro della Salute Roberto Speranza. Un modo, anche, per mettere in difficoltà la Lega, che è all'interno della maggioranza è da tempo fortemente critica nei confronti del titolare della Salute. Il Carroccio e Matteo Salvini, obtorto collo e non... Segui su affaritaliani.it

