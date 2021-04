Esame avvocati 2021, Cartabia annuncia la data (Di mercoledì 14 aprile 2021) Esame avvocati 2021, il ministro della Giustizia ha firmato il decreto che fissa il giorno d’inizio delle prove per l’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione forense. Marta Cartabia ha inoltre fatto i suoi auguri di “buon lavoro ai 26mila i candidati“. Nominati i 1.500 membri delle sottocommissioni esaminatrici Esame avvocati 2021, Cartabia: “Bene unità della politica per l’interesse dei giovani” Il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, ha firmato ieri sera il decreto ministeriale che pone al 20 maggio l’inizio delle prove per l’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, durante l’emergenza sanitaria. Cartabia si è detta soddisfatta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021), il ministro della Giustizia ha firmato il decreto che fissa il giorno d’inizio delle prove per l’di Stato per l’abilitazione alla professione forense. Martaha inoltre fatto i suoi auguri di “buon lavoro ai 26mila i candidati“. Nominati i 1.500 membri delle sottocommissioni esaminatrici: “Bene unità della politica per l’interesse dei giovani” Il ministro della Giustizia, Marta, ha firmato ieri sera il decreto ministeriale che pone al 20 maggio l’inizio delle prove per l’di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, durante l’emergenza sanitaria.si è detta soddisfatta ...

