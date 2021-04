“È morto” Addio a un personaggio molto discusso Per lui gli ultimi anni sono stati i peggiori

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Stava scontando una condanna a 150di carcere per quella che è stata definita la più grande truffa della storia. Aveva derubato oltre 37 mila persone in ben 136 Paesi: le sue truffe avevano coinvolto anche personalità famose come il regista Steven Spielberg, l’attore Kevin Bacon, e il premio Nobel per la pace Elie Weisel. In tutto aveva derubato 65 miliardi di dollari e nel 2009 si era dichiarato colpevole di aver mentito e truffato per oltre 40. Èper una crisi renale, dopo esser stato ricoverato nell’infermeria del carcere di Butner, nella Carolina del nord, Bernie Madoff: aveva 82. Come si legge sul Messaggero, la frode è stata interrotta dopo una lunga indagine, quando i suoi due figli hanno deciso di collaborare con le autorità. In una lettera dalla prigione, il finanziere sostenne che era ...