Danimarca | stop definitivo ad AstraZeneca

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo la sospensione dell’11 marzo l’Autorità sanitaria danese ha confermato loall’utilizzo del vaccino, mentre la Germania raccomanda di somministrare agli under 60 che hanno già fatto la prima dose di(si tratta di 2,2 milioni di tedeschi) un altro vaccino per il richiamo. Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) sta per il momento valutando se aggiornare le raccomandazioni per una seconda dose in coloro che hanno già … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Agenzia_Ansa : La direttrice dell'Agenzia del farmaco danese è svenuta durante la conferenza stampa nella quale ha annunciato lo s… - Corriere : ?? L'annuncio della Danimarca su AstraZeneca - Adnkronos : La direttrice dell'agenzia del farmaco danese annuncia lo stop al vaccino di #AstraZeneca e sviene in diretta tv. I… - crispadafora : RT @Agenzia_Ansa: La direttrice dell'Agenzia del farmaco danese è svenuta durante la conferenza stampa nella quale ha annunciato lo stop al… - GinaDi15 : RT @DSant65: La direttrice Agenzia del farmaco danese è svenuta durante la conferenza stampa nella quale ha annunciato lo stop della Danima… -

Ma resta loin Norvegia e. In Francia lo si riserva agli over 55, in Svezia agli over 65, in Germania agli over 60. Così come oggi i 6 casi di sospetta trombosi su 7 milioni di ...Lacomunque 'non esclude la possibilità di reintrodurre il vaccino in una fase successiva'...la notizia della sospensione temporanea delle dosi del vaccino di Johnson&Johnson dopo lo'...Dopo la sospensione dell’11 marzo l’Autorità sanitaria danese ha confermato lo stop definitivo all’utilizzo del vaccino Astrazeneca, mentre la Germania raccomanda di somministrare agli under 60 che ...Lo stop al vaccino AstraZeneca fa discutere in tutto il mondo. La funzionaria, però, al momento dell'annuncio crolla per terra in diretta tv ...