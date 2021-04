Covid, un farmaco per l’asma potrebbe favorire una guarigione più rapida (Di mercoledì 14 aprile 2021) Un farmaco di solito prescritto per trattare l’asma – il budesonide – potrebbe aiutare i contagiati dal Coronavirus in isolamento domiciliare a riprendersi più rapidamente dalla Covid-19. È quanto suggerisce un nuovo studio condotto da un gruppo di ricercatori dell’Università di Oxford pubblicato sulla rivista britannica The Lancet Respiratory Medicine. I risultati della ricerca, ancora da approfondire secondo gli stessi autori, indicano che la somministrazione di budesonide potrebbe giovare a molti ultracinquantenni con sintomi precoci di Covid. Uno studio statistico sulle reazioni emerse nei soggetti coinvolti suggerisce inoltre che il farmaco potrebbe contribuire a ridurre i ricoveri ospedalieri dei contagiati. Al momento, oltre al ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Undi solito prescritto per trattare– il budesonide –aiutare i contagiati dal Coronavirus in isolamento domiciliare a riprendersi piùmente dalla-19. È quanto suggerisce un nuovo studio condotto da un gruppo di ricercatori dell’Università di Oxford pubblicato sulla rivista britannica The Lancet Respiratory Medicine. I risultati della ricerca, ancora da approfondire secondo gli stessi autori, indicano che la somministrazione di budesonidegiovare a molti ultracinquantenni con sintomi precoci di. Uno studio statistico sulle reazioni emerse nei soggetti coinvolti suggerisce inoltre che ilcontribuire a ridurre i ricoveri ospedalieri dei contagiati. Al momento, oltre al ...

