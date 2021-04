Choc a Roma: precipita dal sesto piano di un bed and breakfast, modella americana trovata morta (Di mercoledì 14 aprile 2021) Choc a Roma dove il corpo di una donna americana è stata trovata nel cortile interno di una struttura ricettiva di Roma. Il dramma – da capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario – si è consumato il weekend appena trascorso, tra sabato e domenica poco dopo la mezzanotte. La vittima, che di professione faceva la modella, aveva 30 anni. E’ successo in un B&B di Via Merulana. Roma, modella americana trovata morta: chi è la vittima La donna si chiamava Clara Hyun Lee. Sul posto non sono stati trovati biglietti o messaggi di alcun tipo. La Polizia è dunque al lavoro per cercare di ricostruire l’accaduto. Sul posto è intervenuta anche la Sezione della Scientifica. su Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 aprile 2021)dove il corpo di una donnaè statanel cortile interno di una struttura ricettiva di. Il dramma – da capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario – si è consumato il weekend appena trascorso, tra sabato e domenica poco dopo la mezzanotte. La vittima, che di professione faceva la, aveva 30 anni. E’ successo in un B&B di Via Merulana.: chi è la vittima La donna si chiamava Clara Hyun Lee. Sul posto non sono stati trovati biglietti o messaggi di alcun tipo. La Polizia è dunque al lavoro per cercare di ricostruire l’accaduto. Sul posto è intervenuta anche la Sezione della Scientifica. su Il ...

