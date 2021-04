Chiara Ferragni e Fedez, in arrivo un docureality sulla loro vita? L’indiscrezione (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nuovo progetto in arrivo per Chiara Ferragni e Fedez. La coppia, infatti, dopo l’arrivo della piccola Vittoria potrebbe essere coinvolta in nuovi impegni lavorativi. A mettere gli occhi sui due re dei social network sarebbe stato il colosso Amazon Prime Video. La piattaforma streaming avrebbe, infatti, proposto a Chiara Ferragni e Fedez un docureality sulla … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nuovo progetto inper. La coppia, infatti, dopo l’della piccola Vittoria potrebbe essere coinvolta in nuovi impegni lavorativi. A mettere gli occhi sui due re dei social network sarebbe stato il colosso Amazon Prime Video. La piattaforma streaming avrebbe, infatti, proposto aun… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

