Belen e Antonio in vacanza alle Maldive | i fan | “E’ già stata con De Martino”

La show girl argentina, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono in vacanza alle Maldive ma dall'Italia piovo critiche Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono partiti per le Maldive da qualche giorno e ovviamente non mancano le polemiche. In tanti hanno notato che l'hotel di lusso scelto dalla show girl argentina è lo stesso dove ha alloggiato tempo fa con l'ex marito Stefano De Martino. Ma non solo questo, altri, la stanno criticando per essersi concessa una vacanza in un periodo critico come questo, dovuto al Covid 19. Insomma, come sempre, Belen sa come riempire le pagine di gossip e stare al centro dell'attenzione mediatica.

