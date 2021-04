Belen e Antonino vacanza all’estero (Di mercoledì 14 aprile 2021) La bella Belen Rodriguez insieme al suo nuovo amore Antonino Spinalbese ha deciso di concedersi una piacevole vacanza alle Maldive. L’argentina e l’hairstylist sono da poco arrivati alle Maldive e hanno già iniziato a condividere con i fan i magnifici paesaggi ed i momenti trascorsi insieme. Belen e Antonino proprio di recente hanno sorpreso tutti e sono volati alle Maldive. La coppia non ha annunciato in nessun modo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 14 aprile 2021) La bellaRodriguez insieme al suo nuovo amoreSpinalbese ha deciso di concedersi una piacevolealle Maldive. L’argentina e l’hairstylist sono da poco arrivati alle Maldive e hanno già iniziato a condividere con i fan i magnifici paesaggi ed i momenti trascorsi insieme.proprio di recente hanno sorpreso tutti e sono volati alle Maldive. La coppia non ha annunciato in nessun modo Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

ChiccoseDOC : LE CHICCHE DI GOSSIP: BELEN RODRIGUEZ ALLE MALDIVE CON IL COMPAGNO ANTONINO SPINALBESE.. ED I SUOI EX RITROVANO L’A… - DonnaGlamour : Belen alle Maldive con Antonino: il nido d’amore è lo stesso in cui era stata coi suoi ex - infoitcultura : Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese volano alle Maldive: vacanza da sogno per la coppia - infoitcultura : Antonino Spinalbese, dedica a Belen dalle Maldive. Il web punge e spunta Stefano De Martino - infoitcultura : Belen e Antonino alle Maldive: critiche e chicche (quanto costa il resort) -