Beautiful anticipazioni oggi 14 aprile:Thomas impedisce a Steffy di dire la verità (Di mercoledì 14 aprile 2021) Continuano anche nella giornata di oggi 14 aprile le anticipazioni della soap opera di Beautiful: Steffy si sente in colpa e vuole confessare, Steffy sta per dire la verità, ma arriva Thomas, Thomas impedisce a Steffy di confessare Nelle anticipazioni di Beautiful di oggi 14 aprile: Steffy si sente in colpa e vuole confessare la verità a Liam, ma proprio mentre era deciso a farlo arriva Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 14 aprile 2021) Continuano anche nella giornata di14ledella soap opera disi sente in colpa e vuole confessare,sta perla, ma arrivadi confessare Nelledidi14si sente in colpa e vuole confessare laa Liam, ma proprio mentre era deciso a farlo arriva Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

zazoomblog : Beautiful anticipazioni: Sally non si vuole separare da Wyatt - #Beautiful #anticipazioni: #Sally… - zazoomblog : Beautiful anticipazioni: Sally non si vuole separare da Wyatt - #Beautiful #anticipazioni: #Sally - infoitcultura : Beautiful anticipazioni oggi13 aprile: Steffy vuole raccontare la verità a Liam - infoitcultura : BEAUTIFUL, anticipazioni 14 aprile: QUINN furiosa con BROOKE! - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni italiane: SALLY non è davvero malata e ha una complice! -