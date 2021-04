Bce: Panetta, 'in estate decisione su avvio progetto euro digitale' (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. - (Adnkronos) - Sarà presa la prossima estate la decisione della Bce "sull'opportunità di avviare un progetto sull'euro digitale". Lo spiega in audizione al Parlamento europeo il membro del Comitato Esecutivo Fabio Panetta illustrando i risultati del sondaggio online condotto dall'eurotower, che "forniranno un prezioso contributo per la scelta dell'eurosistema" e guideranno "anche i futuri lavori sulla progettazione di un euro digitale, se verrà avviato un progetto" in proposito. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. - (Adnkronos) - Sarà presa la prossimaladella Bce "sull'opportunità di avviare unsull'". Lo spiega in audizione al Parlamentopeo il membro del Comitato Esecutivo Fabioillustrando i risultati del sondaggio online condotto dall'tower, che "forniranno un prezioso contributo per la scelta dell'sistema" e guideranno "anche i futuri lavori sulla progettazione di un, se verrà avviato un" in proposito.

