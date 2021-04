Barbara d’Urso: Visconte Guglielmotti rifiutato di nuovo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Barbara d’Urso ha confermato che con il Visconte Guglielmotti non potrà mai esserci niente di più di un’amicizia: l’ex naufrago dell’Isola, infatti, era ospite ieri a Pomeriggio 5 e la conduttrice non ha perso occasione per ribadire il fatto che da parte sua non potrà mai nascere un sentimento. Tra Barbara d’Urso e il Visconte Guglielmotti non potrà mai esserci una storia d’amore: nonostante il gossip che era Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 14 aprile 2021)ha confermato che con ilnon potrà mai esserci niente di più di un’amicizia: l’ex naufrago dell’Isola, infatti, era ospite ieri a Pomeriggio 5 e la conduttrice non ha perso occasione per ribadire il fatto che da parte sua non potrà mai nascere un sentimento. Trae ilnon potrà mai esserci una storia d’amore: nonostante il gossip che era Articolo completo: dal blog SoloDonna

