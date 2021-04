Asia Argento e Morgan di nuovo insieme? (Di mercoledì 14 aprile 2021) Amore e odio, il rapporto tra Asia Argento e Morgan è sempre stato complicato. Dopo la tempesta pare che tra i due ex sia tornato il sereno. Recentemente, su Club House l’attrice ha chiesto a Marco Castoldi, aka Morgan: “Ma perché noi ci siamo lasciati?”. Ecco la replica di Morgan. La replica di Morgan La risposta del musicista (che è stato denunciato da una sua ex compagna) è stata in pieno stile ‘Morgan’: “Perché tu, perché io, perché gli altri. Eravamo immaturi. Era un amore violento, fragile, disperato. Il nostro amore era cattivo come il tempo: vero, bello, felice. Tremava come un bambino al buio. Era un uomo tranquillo nel cuore della notte. Faceva paura a tutti. Era spiato e noi lo spiavamo”. La proposta di Asia Argento Poi è ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 14 aprile 2021) Amore e odio, il rapporto traè sempre stato complicato. Dopo la tempesta pare che tra i due ex sia tornato il sereno. Recentemente, su Club House l’attrice ha chiesto a Marco Castoldi, aka: “Ma perché noi ci siamo lasciati?”. Ecco la replica di. La replica diLa risposta del musicista (che è stato denunciato da una sua ex compagna) è stata in pieno stile ‘’: “Perché tu, perché io, perché gli altri. Eravamo immaturi. Era un amore violento, fragile, disperato. Il nostro amore era cattivo come il tempo: vero, bello, felice. Tremava come un bambino al buio. Era un uomo tranquillo nel cuore della notte. Faceva paura a tutti. Era spiato e noi lo spiavamo”. La proposta diPoi è ...

Advertising

AmiciUfficiale : Enula in collegamento con Asia Argento? ?? #Amici20 - FrancoFrrfrn : 'Non vi sembrano fuori di testa?' TGCOM: La proposta di Asia Argento a Morgan: 'Perché non torniamo insieme?'.… - SandraAkio : RT @tempoweb: #AsiaArgento a luci rosse: 'Si sentiva tutto'. Cosa facevano a #Stallone in camerino... #morgan #vittoriosgarbi #13aprile ht… - CapentiAndrea : @afrizox @ginopasticcin14 Non avrei mai commentato, perché non sono argomenti in cui ho voglia di infilarmi, e non… - GraffitiNowPlay : BRIAN JONESTOWN MASSACRE & ASIA ARGENTO - Le Sacre Du Printemps -