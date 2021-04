Ale e Franz «Fuori tema», a volte anche troppo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ale e Franz, Fuori tema Andare «Fuori tema» per Ale e Franz non è certo difficile. Il loro longevo sodalizio artistico (che dura da 25 anni) e la loro complicità sono infatti una garanzia: anche sperimentando linguaggi e soluzioni inedite, i due attori sanno proporre una comicità che non scade mai nella battuta facilona e mantiene sempre una cifra qualitativa. Nel nuovo show per Rai2, tuttavia, la loro volontà di intrecciare generi in una sorta di grande collage non ha appagato del tutto. Al debutto, Ale e Franz hanno offerto al pubblico un pot-pourri di sketch ispirati a vari generi: ora alla fiction (come nella scena del poliziotto buono e di quello cattivo in cerca di identità), ora a quello teatrale (nel remake sui generis di Romeo e Giulietta, ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ale eAndare «» per Ale enon è certo difficile. Il loro longevo sodalizio artistico (che dura da 25 anni) e la loro complicità sono infatti una garanzia:sperimentando linguaggi e soluzioni inedite, i due attori sanno proporre una comicità che non scade mai nella battuta facilona e mantiene sempre una cifra qualitativa. Nel nuovo show per Rai2, tuttavia, la loro volontà di intrecciare generi in una sorta di grande collage non ha appagato del tutto. Al debutto, Ale ehanno offerto al pubblico un pot-pourri di sketch ispirati a vari generi: ora alla fiction (come nella scena del poliziotto buono e di quello cattivo in cerca di identità), ora a quello teatrale (nel remake sui generis di Romeo e Giulietta, ...

