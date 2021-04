Verona | si finge tecnico del gas e rapina un' anziana in casa | arrestato

Advertising

La donna di 86 anni residente in via Marsala aera stata attaccata con dello spray urticante. Lo scorso febbraio, verso le 10 e 30, una donna di 86 anni abitante ain via Marsala, mentre si trovava da sola in casa, sentiva suonare il campanello. L'anziana signora, aperta la porta d'ingresso, veniva investita da un forte e persistente attacco di tosse, ...Una signora di 86 anni che vive aha aperto la porta a un uomo che ha finto di essere un tecnico del gas, una volta che l'uomo è riuscito ad entrare in casa le ha rubato gioielli e soldi con un escamotage dandosi poi alla fuga.Si stava aggirando, in atteggiamento sospetto, tra le gallerie del “Forum Termini”, l’area commerciale della principale stazione ferroviaria della Capitale ...Lo scorso Febbraio, verso le 10.30, una donna di 86 anni abitante a Verona in via Marsala ... tecnici o dipendenti dell’Inps, finti poliziotti, avvocati o sedicenti medici. I consigli rimangono gli ...