(Di martedì 13 aprile 2021)ha mentito su? Nonostante le parole della comica, pare proprio che i due naufraghi si conoscessero già da tempodella loro partecipazione all’Isola dei Famosi. A smentire la naufraga sarebbe stato un tweet con tanto dito da, ex Vippona.si... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

elickzs : Valentina Persia é bilancia ecco perché non la sopporto - blogtivvu : Valentina Persia e Brando Giorgi si conoscevano già prima dell’Isola? Sonia Lorenzini pubblica una foto #isola - Giolla_Giolla : RT @leeveean: Valentina Persia è passata dall'essere simpatica e leggera ad essere un macigno sui coglioni nel giro di una settimana #isola - EmLanero : RT @leeveean: Valentina Persia è passata dall'essere simpatica e leggera ad essere un macigno sui coglioni nel giro di una settimana #isola - Novella_2000 : Valentina Persia contro Brando Giorgi: “Non ti ho mai conosciuto”, ma i due hanno recitato insieme in una fiction (… -

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Persia

... Vera Gemma e Miryea Stabile - sono tornate su Playa Palapa per affrontare le ex compagne d'avventura che le hanno spedite nelle scorse settimane in nomination ovvero, Drusilla Gucci ...IL NUOVO LEADER Contro ogni pronostico, è stato Brando Giorgi a vincere la prova del fuoco contro. L'attore, in aperta polemica con il resto dei concorrenti, colpevoli (a suo dire) ...Valentina Persia e Brando Giorgi si conoscevano già prima dell'Isola? Sonia Lorenzini pubblica una foto dei due naufraghi.Uno strano “record” infranto. Chi è stato eliminato ieri sera all’Isola Dei Famosi? Isola Dei Famosi, chi è stato eliminato ieri? Chi è stato eliminato ieri… Leggi ...