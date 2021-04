Ufficiale: l’allenatore del Borussia Monchengladbach per la prossima stagione sarà Adi Hutter (Di martedì 13 aprile 2021) Con un comunicato Ufficiale, il Borussia Monchengladbach ha annunciato il nome dell’allenatore della prossima stagione che sostituirà Marco Rose, promesso al Borussia Dortmund. sarà Adi Hutter con un contratto fino al 2024. Adi Hütter wird mit dem Beginn der Saison 2021/22 neuer Cheftrainer bei Borussia Mönchengladbach.https://t.co/zdGHNOyXTs — Borussia (@Borussia) April 13, 2021 Foto: Twiter Eintracht Francoforte L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 aprile 2021) Con un comunicato, ilha annunciato il nome deldellache sostituirà Marco Rose, promesso alDortmund.Adicon un contratto fino al 2024. Adi Hütter wird mit dem Beginn der Saison 2021/22 neuer Cheftrainer beiMönchengladbach.https://t.co/zdGHNOyXTs —(@) April 13, 2021 Foto: Twiter Eintracht Francoforte L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

