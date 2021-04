Tokyo rilascerà nell'Oceano le acque processate di Fukushima (Di martedì 13 aprile 2021) Il primo ministro giapponese Yoshihide Suga ha annunciato un piano per rilasciare nell'Oceano oltre un milione di tonnellate di acqua contaminata dall'impianto nucleare di Fukushima. Una decisione ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 aprile 2021) Il primo ministro giapponese Yoshihide Suga ha annunciato un piano per rilasciareoltre un milione di tonate di acqua contaminata dall'impianto nucleare di. Una decisione ...

