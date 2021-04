Tempesta d’amore, anticipazioni 14 aprile: Christoph è scomparso (Di martedì 13 aprile 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca Tempesta d’amore, che mercoledì 14 aprile 2021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 fino alle ore 20:30) andrà in onda con una nuovissima puntata ricca di colpi di scena. Scopriamo qualche dettaglio in più a riguardo. Tempesta d’amore, anticipazioni 14 aprile Franzi e Steffen saranno pronti per partire e andare in Danimarca per potersi finalmente sposare, ma pochi istanti prima di partire la ragazza si renderà conto di essersi dimenticata il suo portafortuna. E andrà di corsa al Furstenhof per poterlo recuperare, nel frattempo, per strada incontrerà Tim, nervoso perché sta cercando Christoph scomparso sparito nel nulla. Ma la ragazza, senza nemmeno pensarci due volte, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 13 aprile 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca, che mercoledì 142021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 fino alle ore 20:30) andrà in onda con una nuovissima puntata ricca di colpi di scena. Scopriamo qualche dettaglio in più a riguardo.14Franzi e Steffen saranno pronti per partire e andare in Danimarca per potersi finalmente sposare, ma pochi istanti prima di partire la ragazza si renderà conto di essersi dimenticata il suo portafortuna. E andrà di corsa al Furstenhof per poterlo recuperare, nel frattempo, per strada incontrerà Tim, nervoso perché sta cercandosparito nel nulla. Ma la ragazza, senza nemmeno pensarci due volte, ...

