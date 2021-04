Studentessa bendata | Rete Studenti non è l' unico episodio | i presidi | rivedere didattica

(Di martedì 13 aprile 2021) Continua a suscitare polemiche la vicenda delladel liceo Montanari di Verona che è stata costretta a bendarsi durante un’interrogazione in Dad. A seguito dell’, l'Ufficio scolastico regionale del Veneto ha avviato accertamenti e la direttrice, Carmela Palumbo, ha contattato il preside del liceo veronese, chiedendogli di sentire i ragazzi e i docenti, per ricostruire l'accaduto e prendere provvedimenti: “Un eccesso di zelo che porta a una richiesta discutibile, il tutto dovuto dalla difficoltà a gestire i momenti di verifica con laa distanza. Abbiamo aperto un procedimento, stiamo verificando”. Denuncia della: non è un casoIntanto ladegliMedi ha denunciato un clima generalizzato: "Dopo ...

Il motivo della richiesta? La docente aveva il sospetto che lastesse leggendo dagli appunti.A parlare è Monica Galloni, preside dello storico Liceo scientifico Righi, nella Capitale, che, commentando l'episodio delladi fronte al computer per dimostrare di non barare ...La studentessa costretta a indossare una benda durante l’interrogazione in Dad per non aiutarsi con appunti e suggerimenti non è un caso isolato: la metà degli alunni ha ...La studentessa costretta a indossare una benda durante l’interrogazione in Dad non è un caso isolato. Ci sono anche le ispezioni virtuali della stanza, la doppia telecamera per controllare i movimenti ...